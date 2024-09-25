Стерлинг оформил первое голевое действие за «Арсенал»

Летний новичок лондонского «Арсенала» Рахим Стерлинг впервые оформил голевое действие за «канониров». Он сделал голевую передачу на молодого форварда Итана Нванери в конце первого тайма матча Кубка лиги с «Болтоном», адресат довёл счёт игры до уверенного в пользу лондонцев – 2:0.

Таким образом, Стерлингу на первое голевое действие в «Арсенале» потребовалось три матча. Дебютировал за «Арсенал» он в северолондонском дерби с «Тоттенхэмом» 15 сентября (1:0). Затем сыграл в Лиге чемпионов на выезде в Бергамо против «Аталанты» (0:0).

Текстовая трансляция матча «Арсенал» - «Болтон» - на нашем портале.