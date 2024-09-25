Назван стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «Вест Хэмом»

Сегодня, 25 сентября, «Ливерпуль» сыграет на своём поле с «Вест Хэмом» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Пресс-служба мерсисайдцев опубликовала состав команды на предстоящий футбольный поединок. С первых минут главный тренер «Ливерпуля» решил выпустить на поле следующих игроков: Келлехер (вр), Гомес (к), Эндо, Нуньес, Кьеза, Джонс, Гакпо, Жота, Цимикас, Куанса, Брэдли.

Начало матча между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.