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Англия. Кубок лиги

Стерлинг дебютирует в стартовом составе «Арсенала» в матче с «Болтоном»

25 Сентября 2024 • 20:46 Комментировать
Арсенал
...
Болтон
Через 0 ч. 17 мин.

Сегодня, 25 сентября, лондонский «Арсенал» примет на своём поле «Болтон» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Пресс-служба «канониров» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке. Стоит сказать, что впервые в стартовый состав команды попал новичок Рахим Стерлинг.

Полностью основной состав «Арсенала» выглядит следующим образом: Портер (вр), Николс, Кивёр, Калафьори, Люьис-Скелли, Райс, Жоржиньо (к), Нванери, Сака, Стерлинг, Жезус.

Начало матча между «Арсеналом» и «Болтоном» запланировано на 21:45 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рахим Стерлинг

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АРСЕНАЛ БОЛТОН
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