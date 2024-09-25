Стерлинг дебютирует в стартовом составе «Арсенала» в матче с «Болтоном»

Сегодня, 25 сентября, лондонский «Арсенал» примет на своём поле «Болтон» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Пресс-служба «канониров» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке. Стоит сказать, что впервые в стартовый состав команды попал новичок Рахим Стерлинг.

Полностью основной состав «Арсенала» выглядит следующим образом: Портер (вр), Николс, Кивёр, Калафьори, Люьис-Скелли, Райс, Жоржиньо (к), Нванери, Сака, Стерлинг, Жезус.

Начало матча между «Арсеналом» и «Болтоном» запланировано на 21:45 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.