Брейтуэйт — самый молодой игрок «Манчестер Сити» в XXI веке

Центральный защитник Кейден Брейтуэйт стал самым молодым футболистом в составе «Манчестер Сити» в XXI веке.

Защитник дебютировал за «горожан» в матче Кубка английской лиги против «Уотфорда» в возрасте 16 лет и 183 дня. Брейтуэйт провел на поле 76 минут и не отметился результативными действиями.

Игра 1/16 финала завершилась победой «Манчестер Сити» над «Уотфордом» со счетом 2:1.

Следующий матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут в субботу, 28 сентября. Соперником «горожан» станет «Ньюкасл». Начало матча шестого тура чемпионата Англии запланировано на 14:30 по московскому времени.