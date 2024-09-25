Гвардиола объявил: «Мы не будем тратить энергию на Кубок лиги»

Во вторник вечером «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» со счётом 2:1 в третьем раунде Кубка английской лиги. После игры рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола объявил, что будет отдавать приоритет Премьер-лиге и Лиге чемпионов из-за большого количества матчей.

«Я объявляю вам – в следующем раунде будет играть второй состав. Мы не будем тратить энергию, это точно. Иначе мы не справимся», - сказал Гвардиола журналистам.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Ньюкасла» на выезде в Премьер-лиге. На текущий момент «горожане» располагаются на первой позиции в турнирной таблице с 13 очками после пяти туров.