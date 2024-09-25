Гвардиола: «Нунес обладает уникальными качествами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Матеуса Нунеса.

Португалец впервые в сезоне вышел в стартовом составе «горожан» в матче Кубка лиги против «Уотфорда». Встреча завершилась победой манчестерского гранда со счётом 2:1, а Нунес стал автором победного гола.

«У него есть особые, уникальные качества, которыми обладают немногие игроки. Он невероятен на пространстве в переходных фазах. Я рад за него, рад его забитому голу. Ему по-прежнему есть над чем работать, адаптация проходит нелегко, но я действительно рад за него. Матеус – прекрасный парень, а прекрасные парни всегда заслуживают лучшего», – передаёт City Xtra слова Гвардиолы.