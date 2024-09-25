Мареска оценил игру Чилуэлла

Наставник «Челси» Энцо Мареска поделился мнением об игре Бена Чилуэлла, впервые в сезоне вышедшего на поле.

Левый защитник вышел на замену перед началом второго тайма матча Кубка лиги против «Барроу» (5:0). Во всех предыдущих официальных поединках «синих» при Мареске англичанин не попадал даже в заявку.

«Чилуэлл был хорош. Ему пришлось нелегко. В этом сезоне у него не было ни одной игровой минуты, но он показал, что готов, что способен хорошо работать. Никаких проблем. Если будет возможность, мы выпустим его снова», – приводит журналист Низаар Кинселла слова из послематчевой беседы итальянского тренера с журналистами.