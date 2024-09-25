За «Манчестер Сити» дебютировал 16-летний игрок

Центральный защитник Каден Брейтуэйт провёл свой первый матч за «Манчестер Сити».

Дебют 16-летнего англичанина пришёлся на поединок Кубка лиги с «Уотфордом», который завершился победой «горожан» со счётом 2:1. Юный центрбек вышел в стартовом составе и отыграл до 76-й минуты, после чего был заменён на Йошко Гвардиола.

«Это было невероятно, у меня нет слов, – делится эмоциями Брейтуэйт после финального свистка. – Надеюсь, ещё смогу сыграть в этом сезоне. Нужно продолжать усердно работать, и кто знает, к чему это приведёт», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова футболиста, отметившего 16-летие в марте.