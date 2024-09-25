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Англия. Кубок лиги

Мареска рассказал, о чём попросил игроков «Челси» перед матчем с «Барроу»

25 Сентября 2024 • 01:01 Комментировать
Челси
5:0
Барроу

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поведал о своём разговоре с командой перед матчем Кубка лиги.

Соперником «синих» был «Барроу» – действующий лидер Второй лиги (пятый по силе дивизион страны). Хозяева поля оправдали статус явных фаворитов и победили со счётом 5:0, забив трижды уже к 28-й минуте.

«Перед матчем я попросил игроков показать, насколько мы серьёзны, даже несмотря на тот факт, что у нас самая молодая команда в АПЛ. Мы должны были послать сигнал: мы молоды, но серьёзны.

Я очень доволен игрой и результатом. Было внесено много изменений, но план остался прежним. Такова одна из наших целей – нужно сохранять верность идентичности, кто бы ни выходил на поле», – приводит журналист Бобби Винсент слова Марески.

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