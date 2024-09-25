Клеверли – о поражении от «Манчестер Сити»: «Мы до конца бились с лучшей командой мира»

Главный тренер «Уотфорда» остался доволен выступлением своей команды в матче Кубка лиги против «Манчестер Сити» (1:2).

«Горожане» повели со счётом 2:0 к 38-й минуте, однако в концовке встречи гости смогли отыграть один мяч усилиями Тома Инса. «Уотфорд» подарил своим болельщикам надежду, но чуда не произошло.

«Для меня было честью стоять на боковой линии рядом с Пепом Гвардиолой. Мы можем говорить, что бились до конца с лучшей командой мира», – цитирует City Xtra 35-летнего тренера.

Том Клеверли возглавил «Уотфорд» в апреле нынешнего года. В бытность игроком англичанин получил наибольшую известность по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».