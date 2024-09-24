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Англия. Кубок лиги

«Манчестер Сити» со скользким счётом прошёл в Кубке «Уотфорд»

24 Сентября 2024 • 23:39 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Уотфорд
окончен

«Манчестер Сити» смешанным составом одолел в Кубке лиги восьмую команду Чемпионшипа, «Уотфорд». На пятой минуте после обрезки защитника перехватил мяч в чужой штрафной Джеймс Макэйти и отдал назад на Джека Грилиша, который тут же продлил поперек на Жереми Доку, а тот из-под защитника отправил сферу в сетку - 1:0. Ушел от соперника по флангу Квадво Баа, сместился в штрафную и с острого угла в борьбе с защитником отправил сферу в сетку, но гол был отменен, зафиксировал арбитр фол в атаке на Кейдене Брейтуэйте. На 38-й минуте после поперечного паса от Доку подхватил мяч на линии штрафной Матеус Луис и вторым касанием пробил в дальний нижний угол, застав врасплох голкипера, - 2:0.

После перерыва свежий Савио добивал отскок от голкипера, но мяч головой уже с линии ворот смог вынести в прыжке защитник. Савио с правого фланга сместился в штрафную и с острого угла попытался закрутить в дальнюю девятку, но штанга выручила на этот раз гостей от пропущенного гола. Прострелил низом с правого фланга Савио в штрафную на Грилиша, который пробил в касание, но мяч с линии ворот вынес защитник. На 86-й минуте в контратаку протащил мяч по центру к штрафной Георгий Чакветадзе и отдал поперек на Томаса Инса, который вторым касанием отправил мяч в дальнюю девятку, - 2:1.

Протокол игры  
Манчестер Сити2:1Уотфорд
(1:0) Доку Жереми5'  
(2:0) Луис Матеус II38'  
  86'Инс Томас (2:1)
Ортега ШтефанУокер КайлСтоунс Джон_Kaden Braithwaite 76' (Гвардиол Йошко ( 76') Льюис РикоО'Райли Нико 72' (Райт Джейкоб ( 72') Луис Матеус IIМакэйти ДжеймсДоку Жереми 46' (Савио III ( 46') Фоден ФилГрилиш Джек
Запасные: Аканджи МануэльСилва БернардуДиаш РубенКовачич МатеоЭдерсон МораесГюндоган Илкай
Бонд ДжонатанПортеус РайанОгбонна АнджелоМоррис ДжеймсЭбоселе Фести 75' (Вата Рокко ( 75') Ларуси Яссер 60' (Деле-Баширу Том ( 60') Инс ТомасЛуза Имран 82' (Двомо Пьер ( 82') Сема КенБаа Квадво 75' (Поллок Мэттью ( 75') Байо Вакун 61' (Чакветадзе Георгий ( 61')
Запасные: Думбия МамадуAlfie MarriottMichael Adu PokuТиквич Антонио
24 сентября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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