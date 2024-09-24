«Манчестер Сити» со скользким счётом прошёл в Кубке «Уотфорд»

«Манчестер Сити» смешанным составом одолел в Кубке лиги восьмую команду Чемпионшипа, «Уотфорд». На пятой минуте после обрезки защитника перехватил мяч в чужой штрафной Джеймс Макэйти и отдал назад на Джека Грилиша, который тут же продлил поперек на Жереми Доку, а тот из-под защитника отправил сферу в сетку - 1:0. Ушел от соперника по флангу Квадво Баа, сместился в штрафную и с острого угла в борьбе с защитником отправил сферу в сетку, но гол был отменен, зафиксировал арбитр фол в атаке на Кейдене Брейтуэйте. На 38-й минуте после поперечного паса от Доку подхватил мяч на линии штрафной Матеус Луис и вторым касанием пробил в дальний нижний угол, застав врасплох голкипера, - 2:0.

После перерыва свежий Савио добивал отскок от голкипера, но мяч головой уже с линии ворот смог вынести в прыжке защитник. Савио с правого фланга сместился в штрафную и с острого угла попытался закрутить в дальнюю девятку, но штанга выручила на этот раз гостей от пропущенного гола. Прострелил низом с правого фланга Савио в штрафную на Грилиша, который пробил в касание, но мяч с линии ворот вынес защитник. На 86-й минуте в контратаку протащил мяч по центру к штрафной Георгий Чакветадзе и отдал поперек на Томаса Инса, который вторым касанием отправил мяч в дальнюю девятку, - 2:1.