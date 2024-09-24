«Челси» забил 5 голов лидеру Второй лиги

В Кубке лиги Англии игроки «Челси» экзаменовали лидера Второй лиги, «Барроу». Всё очень быстро встало на свои места. На восьмой минуте через центр прошла атака у «синих», Жоау Фелиш отдал черпачком передачу на Кристофера Нкунку, который спокойно катнул мяч в ворота - 1:0. Вскоре подача с правого края прошла в штрафную «Барроу», в итоге пяткой пробивал Нкунку, отправляя мяч в ворота. Фелиш со штрафного классно перебросил «стенку», мяч попал в штангу, в голкипера, после чего очутился в сетке - автогол - 3:0.

Быстрая атака «Челси» на первых секундах второго тайма по левому краю, передача от Михаила Мудрика на дальнюю штангу, которую в касание замыкал ударом с близкого расстояния Педру Нету - 4:0. Вратарь гостей в своей штрафной заигрался с мячом, обокрал его Нкунку и просто катнул мяч в пустой створ - 5:0.

«Челси» очень легко прошел лучшую команду Второй лиги.