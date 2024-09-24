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Англия. Кубок лиги

«Челси» забил 5 голов лидеру Второй лиги

24 Сентября 2024 • 23:37 Комментировать
Челси
5:0
Барроу
окончен

В Кубке лиги Англии игроки «Челси» экзаменовали лидера Второй лиги, «Барроу». Всё очень быстро встало на свои места. На восьмой минуте через центр прошла атака у «синих», Жоау Фелиш отдал черпачком передачу на Кристофера Нкунку, который спокойно катнул мяч в ворота - 1:0. Вскоре подача с правого края прошла в штрафную «Барроу», в итоге пяткой пробивал Нкунку, отправляя мяч в ворота. Фелиш со штрафного классно перебросил «стенку», мяч попал в штангу, в голкипера, после чего очутился в сетке - автогол - 3:0.

Быстрая атака «Челси» на первых секундах второго тайма по левому краю, передача от Михаила Мудрика на дальнюю штангу, которую в касание замыкал ударом с близкого расстояния Педру Нету - 4:0. Вратарь гостей в своей штрафной заигрался с мячом, обокрал его Нкунку и просто катнул мяч в пустой створ - 5:0.

«Челси» очень легко прошел лучшую команду Второй лиги.

Протокол игры  
Челси5:0Барроу
(1:0) Нкунку Кристофер8'  
(2:0) Нкунку Кристофер15'  
(3:0) Фармен Пол28'  
(4:0) Нету Педру48'  
(5:0) Нкунку Кристофер75'  
Йоргенсен ФилипГюсто Мало 46' (Чилуэлл Бен ( 46') Дисаси Аксель 63' (Ачемпонг Джошуа ( 63') Бадьяшиль БенуаВейга РенатуКазадеи ЧезареДьюсбери-Холл КирнанНету Педру 63' (Джордж Тирик ( 63') Фелиш Жоау  45' 76' (Гиу Марк ( 76') Мудрик МихаилНкунку Кристофер 76' (Чуквуэмека Карни ( 76')
Запасные: Фернандес ЭнцоДейвид де СоузаБеттинелли МаркусКолвилл Леви
Фармен ПолФили Рори 46' (Экклстон Нео ( 46') Васселл ТеоСтоукс Крис 86' (Уоррэл Дэвид ( 86') Джексон БенКэмпбелл ДинФоли Сэм  27'Аква Эмиль 46' (Телфорд Доминик ( 46') Спенс КианНьюби Эллиот 65' (Junior Tiensia ( 65') Гарнер Джерард 65' (Katia Kouyate ( 65')
Запасные: Стенвей УиллCharlie WestonКанаван НайлДаллас Эндрю
24 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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