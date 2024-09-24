Нкунку оформил первый хет-трик за «Челси»

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку отметился хет-триком в матче Кубка английской лиги.

26-летний игрок дважды поразил ворота «Барроу» уже к 15-й минуте, а на 75-й огорчил представителей Второй лиги в третий раз, сразу после чего был заменён на Марка Гиу. Для француза это первый хет-трик более чем за три года: 15 сентября 2021 года он трижды отличился в игре Лиги чемпионов за «РБ Лейпциг» против «Манчестер Сити» (3:6).

Третий точный удар Кристофера Нкунку в сегодняшней встрече установил на табло счёт 5:0. Ещё одним голом в составе «синих» отметился Педру Нету, а однажды гости забили себе сами.