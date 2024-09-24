Чилуэлл вышел в матче «Челси» впервые за пять месяцев

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл получил долгожданные игровые минуты.

До сегодняшнего дня 27-летний футболист ни разу не попадал в заявку «синих» в текущем сезоне. Во встрече Кубка лиги с «Барроу» для англичанина нашлось место на скамейке запасных, а в перерыве рулевой Энцо Мареска даже выпустил игрока на замену. Для Чилуэлла это первое появление на поле в официальном матче «Челси» с 20 апреля – тогда Маурисио Почеттино отвёл ему буквально несколько минут в концовке встречи Кубка лиги с «Манчестер Сити».

Текстовая онлайн-трансляция битвы «Челси» с «Барроу» проходит на сайте LiveResult. Вскоре после выхода Бена Чилуэлла представители АПЛ забили четвёртый мяч в ворота коллектива из Второй лиги.