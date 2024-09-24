Мареска: «В футболе не бывает лёгких игр»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопросы журналистов перед началом матча Кубка лиги против «Барроу».

«Синие» принимают в родных стенах представителей Второй лиги (четвёртый по уровню дивизион) на стадии 1/16 финала турнира.

«Я ожидаю, что сегодня мы будем играть в свою игру. Мы старались подготовиться наилучшим образом, зная, что лёгких матчей не бывает. Как правило, в футболе всё либо усложняют, либо упрощают, так что всё зависит от нас самих», – заявил в предматчевом интервью пресс-службе «Челси» Мареска.

Судя по всему, проблем с недооценкой соперника у лондонского гранда не возникло: уже к 15-й минуте команда повела со счётом 2:0 благодаря дублю Кристофера Нкунку. На сайте LiveResult доступна текстовая трансляция поединка.