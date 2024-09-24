Стал известен стартовый состав «Челси» на игру с «Барроу»

Во вторник, 24 сентября, «Челси» и «Барроу» сыграют между собой в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Перед началом поединка пресс-служба лондонского клуба опубликовала список игроков, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей встрече.

Стартовый состав «Челси»: Йоргенсен (вр), Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль, Вейга, Казадеи, Дьюсбери-Холл, Нету, Фелиш, Мудрик, Нкунку.

Начало матча между «Челси» и «Барроу» запланировано на 21:45 по столичному времени. Следить за всеми событиями игры можно будет в текстовой онлайн-трансляции, которую организует портал LiveResult.