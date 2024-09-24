Грилиш и Фоден — в стартовом составе «Манчестер Сити» на игру с «Уотфордом»

Сегодня, 24 сентября, «Манчестер Сити» примет на своём поле «Уотфорд» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Пресс-служба «горожан» поделилась информацией о списке футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке против «Уотфорда».

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Ортега (вр), Уолкер (к), Стоунс, Брейтуэйт, Льюис, О’Райли, Нуньес, Макэйти, Доку, Грилиш, Фоден.

Начало матча между «Манчестер Сити» и «Уотфордом» запланировано на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.