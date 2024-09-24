Артета: «Химия между Салиба и Габриэлем уникальна»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о связке центральных защитников с Вильямом Салиба и Габриэлем.

«Очевидно, мы верили, что эта связка станет действительно хорошей. Химия между ними уникальна. Это то, что они построили, и это то, что произошло органично», - сказал Артета на пресс-конференции во вторник.

В настоящий момент «Арсенал» готовится к домашнему матчу против «Болтона». Команды сразятся в третьем раунде Кубка английской лиги. Стартовый свисток на стадионе «Эмирейтс» арбитр даст в среду, 25 сентября, в 21:45 по московскому времени.