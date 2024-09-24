Артета оценил перспективы Стерлинга

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил перспективы вингера Рахима Стерлинга, перебравшегося в клуб в летнее трансферное окно.

«У Стерлинга всё хорошо. Он уже отыграл какое-то количество минут в нескольких матчах. В среду у него будет ещё одна возможность. Стерлинг жаждет получать больше игрового времени и влиять на команду так, как он может», - сказал Артета на вторничной пресс-конференции.

В среду, 25 сентября, «Арсенал» проведёт домашний матч против «Болтона» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе «Эмирейтс» услышат в 21:45 по московскому времени.