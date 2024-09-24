Артета высказался перед стартом «Арсенала» в Кубке лиги

Наставник «Арсенала» Микель Артета дал комментарий перед стартом команды в Кубке лиги. В среду лондонцы сыграют на своём поле против «Болтона» в третьем раунде турнира.

«Цели в Кубке лиги? Мы хотим выиграть завтрашний матч. Мы должны начать побеждать с первой игры. Нужно понять, какой самый сильный состав мы можем выставить.

Молодые игроки? Игры являются прекрасной возможностью для любого игрока. Они могут трансформировать на поле то, что проделывают на тренировках», - сказал Артета на пресс-конференции.

Матч «Арсенал» - «Болтон» стартует 25 сентября в 21:45 по московскому времени.