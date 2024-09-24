У Артеты спросили, когда вернётся Эдегор

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получил вопрос о том, когда в строй вернётся полузащитник Мартин Эдегор. Как известно, норвежец недавно получил травму лодыжки в расположении своей национальной сборной.

«Когда вернётся Эдегор? Это вопрос нескольких недель. Но сколько именно он пропустит, я не могу вам сказать», - сказал Артета на пресс-конференции во вторник.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в среду, 25 сентября, - против «Болтона» на своём поле в Кубке лиги. После этого команда Микеля Артеты будет готовиться к домашнему матчу Премьер-лиги против «Лестера».