Артета намекнул на проблемы после матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета намекнул на то, что кто-то из игроков получил травму в игре с «Манчестер Сити». Ранее появилась информация о жалобе клубов АПЛ на хитрости «канониров».

- Сколько игроков борются с травмами?

- Я всегда предпочитаю факты словам и догадкам. Давайте посмотрим, кто будет готов играть завтра, а затем мы сможем поговорить о «тёмных приёмах» или о подобных вещах.

- То есть кто-то не готов играть завтра?

- К сожалению, да. Есть несколько игроков. Завтра вы всё узнаете.

- В воскресенье серьёзных травм не было?

- Давайте подождём. Это один из игроков.

В среду, 25 сентября, «Арсенал» проведёт домашний матч Кубка английской лиги против «Болтона».

Клубы АПЛ пожаловались на хитрости «Арсенала»