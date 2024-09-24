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Англия. Кубок лиги

Лопетеги высказался о матче с «Ливерпулем»

24 Сентября 2024 • 15:09 Комментировать
Ливерпуль
...
Вест Хэм
1 1.35 X 5.70 2 9.00
25.09 22:00

В среду вечером «Ливерпуль» и «Вест Хэм» сразятся в третьем раунде Кубка лиги. Комментарий по поводу этой игры дал рулевой лондонской команды Хулен Лопетеги.

«Ливерпуль» - большая команда по меркам мирового масштаба. У них хороший тренер, который показывает, что может продолжить работу последних лет в своём стиле. Для нас это будет большой вызов. Мы будем играть против действующих обладателей Кубка лиги на «Энфилде», где всегда тяжело.

Мы хотим постараться пройти как можно дальше. Чтобы сделать это, нам нужно победить «Ливерпуль» на «Энфилде». Это сложная задача, но мы едем туда с такими амбициями», - сказал Лопетеги журналистам.

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Ливерпуль Вест Хэм Хулен Лопетеги ещё теги

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ЛИВЕРПУЛЬ ВЕСТ ХЭМ
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