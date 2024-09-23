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Англия. Кубок лиги

Игру «Ньюкасла» перенесли из-за потопа на стадионе официально

23 Сентября 2024 • 19:10 Комментировать

Игру между «Уимблдоном» и «Ньюкаслом» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги перенесли из-за обильных осадков. Стихия вызвала подтопление стадиона «Черри Ред Рекордс», на котором свои домашние матчи проводит принимающая сторона.

О переносе матча заявили пресс-службы обоих коллективов.

«Из-за разлива реки Уондл затоплены наш стадион и прилегающая к нему территория», - пояснили в «Уимблдоне».

Новая дата матча пока не называется. Тема с игрой и восстановлением стадиона отложена до дальнейшего уведомления. Состояться кубковый поединок должен был 24 сентября, это грядущий вторник.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Уимблдон
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