Мареска рассказал о восстановлении некоторых игроков

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что крайний защитник команды Мало Гюсто восстановился от травмы. Он готов принять участие в ближайшей кубковой встрече против «Барроу». Что касается полузащитника «синих» Ромео Лавии, то пока бельгиец играть не может. Есть вероятность, что игрок восстановится к поединку против «Брайтона». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

«Мало Гюсто восстановился и будет готов к завтрашнему матчу. Ромео Лавия еще не готов. Надеюсь, он сможет сыграть с «Брайтоном», - заявил наставник лондонцев.

Напомним, что в текущем сезоне «Челси» идет на пятом месте, имея в своем активе 10 очков. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет три турнирных балла.