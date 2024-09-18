«Ковентри» едва не выбил «Тоттенхэм» из Кубка лиги

«Ковентри» с «Тоттенхэмом» пересеклись в третьем раунде Кубка лиги, и представитель элитного дивизиона был близок к вылету. У «шпор» был тотальный перевес только в контроле мяча. На 63-й минуте «Ковентри» повел в счете после удара Брэндона Томаса-Асанта. Только на 88-й минуте Джед Спенс спас «Тоттенхэм» от фиаско, а вскоре Бреннан Джонсон завершил атаку своей команды - 1:2. «Шпоры» идут дальше.
Протокол игры
|(1:0) Томас-Асант Брэндон63'
|88'Спенс Джед (1:1)
|90'Джонсон Бреннан (1:2)
Уилсон Бен•Ван Эвейк Милан•Томас Бобби•Бинкс Луис• 25'Бидуэлл Джейк•Экклз Джош71' (Шиф Бен (71') •Аллен Джейми• 57'Томас-Асант Брэндон• 90'Рудони Джэк78' (Торп Виктор (78') •Райт Хаджи71' (Мэйсон-Кларк Эфрон (71') •Бассетте Норман70' (Симмс Эллис (70')
Запасные: Сакамото Тацухиро•Коллинс Брэдли•Эндрюс Кэй•Китчинг Лиам 86'
Форстер Фрейзер•Грэй Арчи•Дрэгушин Раду•Дэвис Бен•Удоджи Дестини46' (Спенс Джед (46') •Сарр Пап Матар•Бентанкур Родриго•Бергвалль Лукас62' (Хын Мин Сон (62') •Одоберт Уилсон18' (Джонсон Бреннан (18') •Соланке Доминик62' (Мэддисон Джеймс (62') • 90'Вернер Тимо74' (Кулушевски Деян (74')
Запасные: Викарио Гульельмо•Регилон Серхио•Мур Мики•Порро Педро
18 сентября. Стадион "Ковентри Билдинг Сосайети Арена".
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