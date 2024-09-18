«Ковентри» едва не выбил «Тоттенхэм» из Кубка лиги

«Ковентри» с «Тоттенхэмом» пересеклись в третьем раунде Кубка лиги, и представитель элитного дивизиона был близок к вылету. У «шпор» был тотальный перевес только в контроле мяча. На 63-й минуте «Ковентри» повел в счете после удара Брэндона Томаса-Асанта. Только на 88-й минуте Джед Спенс спас «Тоттенхэм» от фиаско, а вскоре Бреннан Джонсон завершил атаку своей команды - 1:2. «Шпоры» идут дальше.