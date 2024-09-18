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Англия. Кубок лиги

«Ковентри» едва не выбил «Тоттенхэм» из Кубка лиги

18 Сентября 2024 • 23:57 Комментировать
Ковентри
1:2
Тоттенхэм
окончен

«Ковентри» с «Тоттенхэмом» пересеклись в третьем раунде Кубка лиги, и представитель элитного дивизиона был близок к вылету. У «шпор» был тотальный перевес только в контроле мяча. На 63-й минуте «Ковентри» повел в счете после удара Брэндона Томаса-Асанта. Только на 88-й минуте Джед Спенс спас «Тоттенхэм» от фиаско, а вскоре Бреннан Джонсон завершил атаку своей команды - 1:2. «Шпоры» идут дальше.

Протокол игры  
Ковентри1:2Тоттенхэм
(1:0) Томас-Асант Брэндон63'  
  88'Спенс Джед (1:1)
  90'Джонсон Бреннан (1:2)
Уилсон БенВан Эвейк МиланТомас БоббиБинкс Луис  25'Бидуэлл ДжейкЭкклз Джош 71' (Шиф Бен ( 71') Аллен Джейми  57'Томас-Асант Брэндон  90'Рудони Джэк 78' (Торп Виктор ( 78') Райт Хаджи 71' (Мэйсон-Кларк Эфрон ( 71') Бассетте Норман 70' (Симмс Эллис ( 70')
Запасные: Сакамото ТацухироКоллинс БрэдлиЭндрюс КэйКитчинг Лиам  86'
Форстер ФрейзерГрэй АрчиДрэгушин РадуДэвис БенУдоджи Дестини 46' (Спенс Джед ( 46') Сарр Пап МатарБентанкур РодригоБергвалль Лукас 62' (Хын Мин Сон ( 62') Одоберт Уилсон 18' (Джонсон Бреннан ( 18') Соланке Доминик 62' (Мэддисон Джеймс ( 62'  90') Вернер Тимо 74' (Кулушевски Деян ( 74')
Запасные: Викарио ГульельмоРегилон СерхиоМур МикиПорро Педро
18 сентября. Стадион "Ковентри Билдинг Сосайети Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ковентри

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