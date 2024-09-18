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Англия. Кубок лиги

Постекоглу – о трофеях «Тоттенхэма»: «Я здесь именно за этим»

18 Сентября 2024 • 04:46 Комментировать
Ковентри
...
Тоттенхэм
Через 15 ч. 54 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу решительно настроен подарить клубу первый за долгие годы трофей.

«Шпоры» не поднимают над головой кубков уже на протяжении 16 лет, если говорить об официальных турнирах.

«Это моя ответственность. Именно поэтому я нахожусь в этом кресле – чтобы попытаться изменить ситуацию», – ответил Постекоглу на вопрос о «трофейной засухе» «Тоттенхэма» в преддверии матча Кубка лиги против «Ковентри», который состоится в среду.

Лондонцы неудачно стартовали в Премьер-лиге: после четырёх туров команда располагается на 13-м месте с четырьмя набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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