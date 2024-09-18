Тен Хаг – о победе 7:0: «Я не был опустошён после «Ливерпуля», а сегодня не праздную»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг без лишних эмоций реагирует на удачные и провальные матчи команды.

Во вторник «красные дьяволы» разгромили «Барнсли» во встрече 1/16 финала Кубка лиги, забив в ворота представителя третьего по силе дивизиона семь безответных мячей.

«Я не был опустошён после матча с «Ливерпулем» [поражение 0:3], но и сегодня я не праздную. Мы находимся в пути. Посмотрим, где мы окажемся в мае», – передаёт журналист Саймон Стоун комментарии тен Хага.

21 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Кристал Пэлас» в поединке пятого тура Английской премьер-лиги.