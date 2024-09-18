Тен Хаг объяснил, почему Антони пробил пенальти

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о забитом мяче Антони.

Потерявший место в основе бразилец вышел в стартовом составе в поединке Кубка лиги против «Барнсли». На 35-й минуте встречи вингер подошёл к точке и реализовал одиннадцатиметровый, установив на табло счёт 2:0. Итог матча – 7:0.

«Антони нужно было обрести уверенность, и Рэшфорд дал ему исполнить пенальти. Игроки поддерживают друг друга», – заявил в послематчевой беседе с журналистами тен Хаг.

До игры с «Барнсли» Антони провёл лишь несколько минут на поле с начала сезона, однажды появившись на замену в рамках Премьер-лиги.