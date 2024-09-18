«Манчестер Юнайтед» одержал свою самую крупную победу при тен Хаге

«Манчестер Юнайтед» не оставил шансов «Барнсли» в матче Кубка английской лиги (7:0).

«Красные дьяволы» трижды поразили ворота представителя третьей по силе лиги в первом тайме, а после перерыва огорчили гостей ещё четырежды. Как отмечает журналист Саймон Стоун, это крупнейшая победа «Манчестер Юнайтед» при главном тренере Эрике тен Хаге. Предыдущий случай, когда манкунианцы забивали семь или более мячей в одной встрече, датирован февралём 2021 года – тогда был сокрушён «Саутгемптон» (9:0). На тот момент наставником команды был Уле Гуннар Сульшер.

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.