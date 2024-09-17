«Манчестер Юнайтед» забил 7 голов в ворота «Барнсли»

«МЮ» смешанным составом спокойно обыграл «Барнсли» в Кубке лиги.

На 16-й минуте Маркус Рэшфорд справа получил пас на ход, вошёл в штрафную площадь и с десяти метров сильно пробил в дальний угол, отличную передачу вперёд на Маркуса сделал Алехандро Гарначо - 1:0. Ближе к концу тайма пенальти, и Антони с одиннадцатиметровой отметки точно пробил в правый угол, вратарь угадал направление удара, но до мяча дотянуться не смог - 2:0. На 45-й минуте Рэшфорд в штрафной площади слева пошёл в центр, после серии отскоков к воротам выскочил Гарначо и сделал счёт крупным - 3:0.

Только начался второй тайм, как Гарначо слева убежал один на один с голкипером и низом точно пробил в дальний угол с 15 метров. Гарначо на чужой половине поля сыграл на перехвате и вывел слева к воротам Рэшфорда, который низом точно пробил в ближний угол с 12 метров - 5:0. Ближе к концу встречи Гарначо слева отправил вперёд Бруну Фернандеша, чей прострел к воротам в касание замкнул Кристиан Эриксен, направивший мяч в ближний угол, - 6:0 еще момент - после короткой передачи Фернандеша Эриксен с линии штрафной площади точно пробил в левый угол ворот - 7:0.