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Англия. Кубок лиги

«Манчестер Юнайтед» забил 7 голов в ворота «Барнсли»

17 Сентября 2024 • 23:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
7:0
Барнсли

«МЮ» смешанным составом спокойно обыграл «Барнсли» в Кубке лиги.

На 16-й минуте Маркус Рэшфорд справа получил пас на ход, вошёл в штрафную площадь и с десяти метров сильно пробил в дальний угол, отличную передачу вперёд на Маркуса сделал Алехандро Гарначо - 1:0. Ближе к концу тайма пенальти, и Антони с одиннадцатиметровой отметки точно пробил в правый угол, вратарь угадал направление удара, но до мяча дотянуться не смог - 2:0. На 45-й минуте Рэшфорд в штрафной площади слева пошёл в центр, после серии отскоков к воротам выскочил Гарначо и сделал счёт крупным - 3:0.

Только начался второй тайм, как Гарначо слева убежал один на один с голкипером и низом точно пробил в дальний угол с 15 метров. Гарначо на чужой половине поля сыграл на перехвате и вывел слева к воротам Рэшфорда, который низом точно пробил в ближний угол с 12 метров - 5:0. Ближе к концу встречи Гарначо слева отправил вперёд Бруну Фернандеша, чей прострел к воротам в касание замкнул Кристиан Эриксен, направивший мяч в ближний угол, - 6:0 еще момент - после короткой передачи Фернандеша Эриксен с линии штрафной площади точно пробил в левый угол ворот - 7:0.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед7:0Барнсли
(1:0) Рэшфорд Маркус16'  
(2:0) Антони35'  
(3:0) Гарначо Алехандро45'  
(4:0) Гарначо Алехандро49'  
(5:0) Рэшфорд Маркус58'  
(6:0) Эриксен Кристиан81'  
(7:0) Эриксен Кристиан85'  
Байындыр АлтайДалот Диогу 63' (Зиркзее Джошуа ( 63') Магуайр ГарриЭванс Джонни 78' (Де Лигт Маттейс ( 78') Кольер ТобиКаземиро КарлосУгарте Мануэль 62' (Фернандеш Бруну ( 62') АнтониЭриксен КристианГарначо Алехандро 84' (Диалло Амад ( 84') Рэшфорд Маркус 63' (Мазрауи Нуссаир ( 63')
Запасные: Мартинес ЛисандроМайну КоббиИтан УитлиХитон Том
Слонина Гэбриел  34'Де Жевинье Маэль ДюранРобертс Марк 46' (Маккарти Конор ( 46') Эрл ДжошКоттер Барри 63' (Лофтхаус Киран ( 63') О'Киффи Кори  90'Филлипс АдамVimal Yoganathan 46' (Хамфрис Стивен ( 46'  72') Коннелл ЛукаУоттерс Макс 56' (Косгроу Сэм ( 56') Джало Фабио 46' (Крэйг Мэттью ( 46')
Запасные: Aiden MarshКиллип БенБенсон ДжошРасселл Джонатан
17 сентября. Стадион "Олд Траффорд".
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Евро-Футбол.Ру,
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