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Англия. Кубок лиги

Антони забил первый гол в сезоне

17 Сентября 2024 • 22:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
5:0
Барнсли
1 1.25 X 6.50 2 14.00
2-й тайм

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони отпраздновал свой первый забитый мяч в новом сезоне.

Бразилец отличился на 35-й минуте матча Кубка английской лиги против «Барнсли», представляющего Первую лигу (третий по силе дивизион). 24-летний футболист реализовал пенальти и установил на табло счёт 2:0 в пользу «красных дьяволов».

Для Антони это первый забитый мяч в текущем сезоне. Он впервые вышел в стартовом составе команды Эрика тен Хага с начала кампании.

Предыдущий гол Антони датирован 27 апреля – тогда пострадал «Бёрнли».

В общей сложности в активе экс-звезды «Аякса», купленной за 95 млн евро, 12 точных ударов в 84 поединках за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРНСЛИ
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