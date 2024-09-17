Антони забил первый гол в сезоне

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони отпраздновал свой первый забитый мяч в новом сезоне.

Бразилец отличился на 35-й минуте матча Кубка английской лиги против «Барнсли», представляющего Первую лигу (третий по силе дивизион). 24-летний футболист реализовал пенальти и установил на табло счёт 2:0 в пользу «красных дьяволов».

Для Антони это первый забитый мяч в текущем сезоне. Он впервые вышел в стартовом составе команды Эрика тен Хага с начала кампании.

Предыдущий гол Антони датирован 27 апреля – тогда пострадал «Бёрнли».

В общей сложности в активе экс-звезды «Аякса», купленной за 95 млн евро, 12 точных ударов в 84 поединках за «Манчестер Юнайтед».