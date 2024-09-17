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Англия. Кубок лиги

Раскрыт состав «Манчестер Юнайтед» на игру с «Барнсли»

17 Сентября 2024 • 21:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Барнсли
1 1.25 X 6.50 2 14.00
1-й тайм

Сегодня, 17 сентября, «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Барнсли» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Пресс-служба «красных дьяволов» опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Байындыр (вр), Магуайр, Рэшфорд, Эриксен, Гарначо, Каземиро (к), Далот, Антони, Угарте, Эванс, Кольер.

Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры «Манчестер Юнайтед» - «Барнсли», которая пройдет на спортивном портале LiveResult. Начало события запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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