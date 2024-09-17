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Англия. Кубок лиги

Тренер «Брентфорда» указал на минус формата Кубка лиги

17 Сентября 2024 • 17:18 Комментировать
Брентфорд
...
Лейтон Ориент
1 1.35 X 5.40 2 9.50
Через 2 ч. 44 мин.

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк указал на минус нынешнего формата розыгрыша Кубка английской лиги. По словам специалиста, он не понимает, почему стадия полуфинала состоит из двух игр – команды играют на полях друг друга.

«Нет никаких веских аргументов в пользу двух матчей в полуфинале Кубка лиги. Лучшие клубы не хотят дополнительных игр. А более мелкие клубы имеют меньше шансов пройти в финал, если есть и ответный матч. Мы хотим, чтобы у скромных клубов было бы больше шансов преподнести сенсацию», - сказал Франк журналистам.

Во вторник «Брентфорд» в третьем раунде Кубка лиги сыграет против «Лейтон Ориент».

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Томас Франк

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Ставка и прогноз на матч Брентфорд — Лейтон Ориент Кубка английской лиги — 17 сентября 2024
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