Тренер «Брентфорда» указал на минус формата Кубка лиги

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк указал на минус нынешнего формата розыгрыша Кубка английской лиги. По словам специалиста, он не понимает, почему стадия полуфинала состоит из двух игр – команды играют на полях друг друга.

«Нет никаких веских аргументов в пользу двух матчей в полуфинале Кубка лиги. Лучшие клубы не хотят дополнительных игр. А более мелкие клубы имеют меньше шансов пройти в финал, если есть и ответный матч. Мы хотим, чтобы у скромных клубов было бы больше шансов преподнести сенсацию», - сказал Франк журналистам.

Во вторник «Брентфорд» в третьем раунде Кубка лиги сыграет против «Лейтон Ориент».