Тен Хаг поведал, насколько для «Манчестер Юнайтед» важен Кубок лиги

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не считает Кубок английской лиги турниром, не имеющим особой важности.

Сегодня в 22:00 по московскому времени «красные дьяволы» начнут свой путь в соревновании матчем против «Барнсли».

«Я бы не сказал, что этот турнир не особо важен. Я вижу, как радуются все команды, владельцы, тренеры, когда выигрывают трофей, как это сделал «Ливерпуль» в прошлом сезоне. Я вижу, как все команды борются за это. Мы тоже хотим бороться. В футболе очень важно выигрывать трофеи», – приводит United Stand слова тен Хага, приведшего «Манчестер Юнайтед» к триумфу в позапрошлом розыгрыше Кубка лиги.