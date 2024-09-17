Тен Хаг прокомментировал ситуацию с травмой Шоу

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о состоянии Люка Шоу.

Левый защитник поехал на Евро со сборной Англии, хотя не играл в клубе с февраля. Шоу вышел на поле в трёх поединках «трёх львов», включая финал с Испанией, однако по возвращении в расположение «красных дьяволов» вновь получил травму. 30-летний игрок пропустил все предсезонные и официальные матчи «Юнайтед» в нынешней кампании.

«Люку уже лучше, но он ещё не готов. Он хорошо восстанавливается. У нас есть план, но всё зависит от того, как будет развиваться ситуация. Есть множество факторов, влияющих на ускорение или замедление процесса восстановления», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова тен Хага.