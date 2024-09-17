Тен Хаг ответил, почему не играет Антони

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони крайне редко появляется на поле.

Бразилец вышел на замену на последних минутах поединка с «Брайтоном» – во всех остальных матчах нынешнего сезона игрок оставался на скамейке запасных.

«Мы тренируемся каждый день, игроки должны заслужить право выходить в матчах. Когда футболисты проявляют себя на тренировках и сохраняют позитивный настрой, они получают право сыграть», – приводит журналист Сэмуэл Лакхёрст ответ тен Хага на вопрос об отсутствии игровой практики у Антони.

Во вторник «красные дьяволы» проведут матч Кубка лиги против «Барнсли». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.