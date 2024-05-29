В Кубке английской лиги появится система посева

В следующем сезоне европейский футбольный календарь будет ещё более напряжённым, ведь в Лиге чемпионов вместо шести игровых дней будет восемь. Как сообщает на своих страницах The Telegraph, в Кубке английской лиги решили внедрить систему посева. Её цель – развести большие клубы на ранних стадиях.

Ранее в Кубке лиги жребий был полностью слепым, в результате чего уже в сентябре иногда друг с другом пересекались большие команды. Теперь, очевидно, таких случаев не будет, хотя пока до конца непонятно, какой именно будет система посева.

Действующим обладателем кубка английской лиги является «Ливерпуль».