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Англия. Кубок лиги

В Кубке английской лиги появится система посева

29 Мая 2024 • 16:49 Комментировать

В следующем сезоне европейский футбольный календарь будет ещё более напряжённым, ведь в Лиге чемпионов вместо шести игровых дней будет восемь. Как сообщает на своих страницах The Telegraph, в Кубке английской лиги решили внедрить систему посева. Её цель – развести большие клубы на ранних стадиях.

Ранее в Кубке лиги жребий был полностью слепым, в результате чего уже в сентябре иногда друг с другом пересекались большие команды. Теперь, очевидно, таких случаев не будет, хотя пока до конца непонятно, какой именно будет система посева.

Действующим обладателем кубка английской лиги является «Ливерпуль».

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Кубок Английской Лиги
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