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Англия. Кубок лиги

Макаллистер высказался о финале «Челси» - «Ливерпуль»

25 Февраля 2024 • 08:17 Комментировать

Хавбек «Ливерпуля» Алексис Макаллистер пообщался с журналистами в преддверии финального поединка против лондонского «Челси» в Кубке английской лиги.

«Победа на чемпионате мира помогла мне понять, что я хочу выигрывать трофеи. Хочу как можно больше. Это ощущение придает большую уверенность и помогает, когда у вас есть опыт. Это был очень важный турнир, я горжусь нашей победой. Надеюсь, что вскоре стану обладателем медали Кубка лиги», - передает слова аргентинского полузащитника The Telegraph.

Финальная встреча «Ливерпуля» и «Челси» состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» 25 февраля.

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