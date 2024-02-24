Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Ван Дейк высказался о финале с «Челси»

24 Февраля 2024 • 10:33 Комментировать

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от встречи с лондонским «Челси» в финале Кубка английской лиги.

«Если соперник с недооценкой отнесется к матчу, то это только их проблемы. У нашей команды достаточно класса, чтобы прочитать их игру на поле. Любой, кто выходит в футболке «Ливерпуля», является хорошим футболистом. Нам нужно выйти на поле и заставить своих фанатов гордиться командой», - передает слова нидерландского футболиста портал Goal.com.

Финальная встреча между «Челси» и «Ливерпулем» пройдет на стадионе «Уэмбли» завтра, 25 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Виргил Ван Дейк ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса «Барселона» продолжает платить Месси Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» Венгер: «Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа? Я так не думаю»
Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Ягодицы девушки Роналду попали под цензуру в Иране «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума»
Спортивные новости
Калинская уверенно разобралась со Швёнтек и пробилась в финал турнира в Дубае Хачанов вышел в финал турнира в Дохе, уверенно переиграв Попырина «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв «Нефтехимик» CAS оставил в силе решение МОК о приостановке членства Олимпийского комитета России Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях обыграть «Тампу» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Февраля
10:33 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк высказался о финале с «Челси»
03:09 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «Надеюсь, судейство в финале Кубка лиги будет справедливым – на «Энфилде» с этим были проблемы» 2
02:30 · Англия. Кубок лиги
Чилуэлл – о финале Кубка лиги против «Ливерпуля»: «Надеюсь, Салах сыграет»
23 Февраля
19:53 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино: «Мы регулярно тренируем пенальти»
18:48 · Англия. Кубок лиги
​У Тьяго Силвы есть шансы сыграть в финале против «Ливерпуля»
18:43 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино – о разгроме от «Ливерпуля»: «На «Уэмбли» всё будет по-другому»
18:37 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино посочувствовал «Ливерпулю» перед финалом Кубка лиги
18:30 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино – о словах Клоппа про финал: «Если они не фавориты, то и мы не фавориты»
18:17 · Англия. Кубок лиги
Почеттино высказался о негативной серии «Челси» в финалах на «Уэмбли»
22 Февраля
16:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» прошлым летом хотел купить Нуньеса, но «Ливерпуль» наотрез отказался
16:00 · Англия. Премьер-лига
Алонсо ответил на слухи о «Ливерпуле» и «Баварии»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Новый владелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – главные враги» 1
11:55 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Почеттино проделывает очень хорошую работу в «Челси»
02:09 · Англия. Кубок лиги
Клопп – о финале Кубка Лиги с «Челси»: «Не считаю «Ливерпуль» явным фаворитом»
21 Февраля
15:58 · Англия. Кубок лиги
​Тьяго Силва может пропустить финал Кубка лиги
Все новости
Рекомендуем