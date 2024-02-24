Ван Дейк высказался о финале с «Челси»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от встречи с лондонским «Челси» в финале Кубка английской лиги.

«Если соперник с недооценкой отнесется к матчу, то это только их проблемы. У нашей команды достаточно класса, чтобы прочитать их игру на поле. Любой, кто выходит в футболке «Ливерпуля», является хорошим футболистом. Нам нужно выйти на поле и заставить своих фанатов гордиться командой», - передает слова нидерландского футболиста портал Goal.com.

Финальная встреча между «Челси» и «Ливерпулем» пройдет на стадионе «Уэмбли» завтра, 25 февраля.