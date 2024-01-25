​У Клоппа спросили, может ли «Ливерпуль» выиграть все 4 трофея

«Ливерпуль» накануне пробился в финал Кубка английской лиги, где сыграет против «Челси». Кроме того, команда Юргена Клоппа располагается на первой позиции в Премьер-лиге и считается главным фаворитом Лиги Европы. Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп ответил на вопрос, могут ли «красные» выиграть все четыре трофея в сезоне.

«Четыре трофея? Честно говоря, я не думал об этом, потому что мы ещё очень далеки. Я просто рад тому, что мы вышли в финал первого из турниров», - сказал Клопп журналистам в ходе пресс-конференции.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 28 января – против «Норвича» на своём поле в Кубке Англии.