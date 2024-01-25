​Ван Дейк: «Мы всё сделали правильно»

Английский «Ливерпуль» в очередной раз пробился в финал Кубка английской лиги, команда немецкого специалиста Юргена Клоппа одолела по сумме двух матчей «Фулхэм». События игры решил прокомментировать защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

- Мы хотели сделать все правильно, ведь соперник играл дома при подобающей атмосфере. Мы сражались, удалось быстро забить гол и это очень помогло найти дорогу на «Уэмбли», - цитирует слова ван Дейка BBC Sport.

«Ливерпуль» побеждал в Кубке английской лиги не менее девяти раз в своей истории. В последний раз это случилось два года тому назад - в 2022 году.