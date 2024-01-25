​Куанса: «Невероятные чувства, особые»

Английский «Ливерпуль» сыграет на «Уэмбли» - команда немецкого специалиста Юргена Клоппа справилась с «Фулхэмом» и теперь сыграет в финале Кубка английской лиги с «Челси». Защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса поделился своими ощущениями, игрок заявил, что он счастлив.

- Невероятные, особые чувства. Нам надо это переварить. Это мой первый сезон в «Ливерпуле» и мы в финале. Я не так часто играю, мне было необходимо найти ритм, - цитирует слова Куансы BBC Sport.

«Ливерпуль» побеждал в Кубке английской лиги девять раз, в последний раз это случилось в 2022 году.