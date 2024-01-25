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Англия. Кубок лиги

​Марку Силва: «Надо гордиться нашим выступлением»

25 Января 2024 • 02:26 Комментировать
Фулхэм
1:1
Ливерпуль

Английский «Фулхэм» проиграл «Ливерпулю» в полуфинале Кубка английской лиги, но португальский наставник «дачников» Марку Силва уверен в том, что «Фулхэм» достойно выступил в турнире. Он прокомментировал итоги матча.

- Мы должны гордиться тем, как выступили в этом турнире. Мы сражались с очень сильными соперниками. Может, сегодняшний матч для нас был не лучшим, сказалось волнение, а также ранний гол. В целом, соперник оказался лучше заслуженно. Но мы пытались до самого конца. Это был настоящий кубковый матч. В прошлом сезоне мы выступили в Кубке лиги хуже. Растем, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва

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Сегодня, 25 Января
02:26 · Англия. Кубок лиги
​Марку Силва: «Надо гордиться нашим выступлением»
02:03 · Англия. Кубок лиги
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00:56 · Англия. Кубок лиги
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