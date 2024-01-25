​Марку Силва: «Надо гордиться нашим выступлением»

Английский «Фулхэм» проиграл «Ливерпулю» в полуфинале Кубка английской лиги, но португальский наставник «дачников» Марку Силва уверен в том, что «Фулхэм» достойно выступил в турнире. Он прокомментировал итоги матча.

- Мы должны гордиться тем, как выступили в этом турнире. Мы сражались с очень сильными соперниками. Может, сегодняшний матч для нас был не лучшим, сказалось волнение, а также ранний гол. В целом, соперник оказался лучше заслуженно. Но мы пытались до самого конца. Это был настоящий кубковый матч. В прошлом сезоне мы выступили в Кубке лиги хуже. Растем, - цитирует слова Силвы BBC Sport.