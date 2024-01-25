Клопп доволен выступлением «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен игрой своих подопечных в игре против «Фулхэма», матч завершился вничью, но она позволила «красным» выйти в финал Кубка английской лиги. Там они, как и в 2022 году, сыграют с «Челси». Немецкий специалист прокомментировал итоги матча.

- Отлично, я очень счастлив, оба матча были настоящими, кубковыми. Мы понимали, что будет непросто - и было непросто. Мы очень хорошо начали и заслуженно забили, но после получаса игры она выровнялась, стала более открытой. У нас были шансы и на второй, и на третий мяч, но вместо этого забили они. Но мы справились с этим непростым моментом, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.