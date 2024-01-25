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Англия. Кубок лиги

«Ливерпуль» не удержал победу над «Фулхэмом», но вышел в финал Кубка лиги

25 Января 2024 • 00:56 Комментировать
Фулхэм
1:1
Ливерпуль
окончен

Если в первом полуфинале Кубка лиги «Челси» быстро убил интригу в споре с «Мидлсбро», то «Фулхэм» до конца мешал «Ливерпулю» стать участником финального матча. «Красные» победили дома со счетом 2:1, эта встреча состоялась две недели назад.

Уже в дебюте Луис Диас прошёл оппонента на левом краю поля, проник в штрафную и пробил в ближнюю часть ворот при помощи рикошета. После навеса Коди Гакпо Дарвин Нуньес попал в штангу, а Диас снова отличился, но гол отменяется - вне игры. Рауль Хименес с 20 метров заставил всерьез поработать вратаря. Снова форвард хозяев в центре внимания, падение в штрафной после контакта с соперником, но нет свистка.

После перерыва Олуватосин Адарабиойо сделал скидку к левой стойке, а Андреас Перейра с острого угла попал в каркас. Харви Эллиотт в ответ оказался сам перед воротами и пробил в голкипера. Два подряд момента у Нуньеса - выручил голкипер и промах. Гарри Уилсон слева двигался в центр и сильно прострелил к линии вратарской, и Исса Диоп метким ударом сравнял счет и вернул интригу. Уилсон издали шикарно бил, и с громадным трудом голкипер помешал мячу оказаться в сетке.

1:1, и «Ливерпуль» по сумме двух матчей прошел в финал, где сыграет с «Челси».

Протокол игры  
Фулхэм1:1Ливерпуль
  11'Диас Луис (0:1)
(1:1) Диоп Исса77'  
Лено БерндКастань Тимоти 83' (Тете Кенни ( 83') Адарабиойо ОлуватосинДиоп Исса  78'Робинсон ЭнтониПальинья ЖоауКэрни Том  42' 83' (Рид Харрисон ( 83') Рид Бобби 67' (Уилсон Гарри ( 67') Перейра Андреас 83' (Родриго Мунис ( 83') Виллиан БоргесХименес Рауль
Запасные: Родак МарекФрансуа ТайризРим ТимЛукич СашаВинисиус Карлос
Келлехер Каомхин  90'Брэдли КонорКуанса ДжареллВан Дейк ВиргилГомес ДжоГравенберх Райан 84' (Кларк Бобби ( 84') Макаллистер Алексис 67' (Жота Диогу ( 67') Эллиотт ХарвиГакпо Коди 83' (Конате Ибраима ( 83') Нуньес Дарвин 67' (Джонс Кёртис ( 67') Диас Луис
Запасные: Ниони ТрейРобертсон ЭндрюМакКоннелл ДжеймсБек ОуэнАлиссон Бекер
24 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фулхэм

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