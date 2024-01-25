«Ливерпуль» не удержал победу над «Фулхэмом», но вышел в финал Кубка лиги

Если в первом полуфинале Кубка лиги «Челси» быстро убил интригу в споре с «Мидлсбро», то «Фулхэм» до конца мешал «Ливерпулю» стать участником финального матча. «Красные» победили дома со счетом 2:1, эта встреча состоялась две недели назад.

Уже в дебюте Луис Диас прошёл оппонента на левом краю поля, проник в штрафную и пробил в ближнюю часть ворот при помощи рикошета. После навеса Коди Гакпо Дарвин Нуньес попал в штангу, а Диас снова отличился, но гол отменяется - вне игры. Рауль Хименес с 20 метров заставил всерьез поработать вратаря. Снова форвард хозяев в центре внимания, падение в штрафной после контакта с соперником, но нет свистка.

После перерыва Олуватосин Адарабиойо сделал скидку к левой стойке, а Андреас Перейра с острого угла попал в каркас. Харви Эллиотт в ответ оказался сам перед воротами и пробил в голкипера. Два подряд момента у Нуньеса - выручил голкипер и промах. Гарри Уилсон слева двигался в центр и сильно прострелил к линии вратарской, и Исса Диоп метким ударом сравнял счет и вернул интригу. Уилсон издали шикарно бил, и с громадным трудом голкипер помешал мячу оказаться в сетке.

1:1, и «Ливерпуль» по сумме двух матчей прошел в финал, где сыграет с «Челси».