​«Ливерпуль» озвучил состав на ответный матч с «Фулхэмом»

В среду вечером в ответном полуфинале Кубка английской лиги сойдутся «Фулхэм» и «Ливерпуль». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп решил включить в стартовый состав таких игроков:

Келлехер, Гомес, ван Дейк, Куанса, Брэдли, Гравенберх, Макаллистер, Эллиотт, Гакпо, Диас, Нуньес.

Матч между «Фулхэмом» и «Ливерпулем» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что в первом матче «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» дома со счётом 2:1.

Первым финалистом Кубка лиги стал «Челси», одолевший «Мидлсбро» - 6:2 по сумме двух встреч.