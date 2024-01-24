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Англия. Кубок лиги

​«Ливерпуль» озвучил состав на ответный матч с «Фулхэмом»

24 Января 2024 • 22:03 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
1 4.30 X 4.05 2 1.80
Через 0 ч. 44 мин.

В среду вечером в ответном полуфинале Кубка английской лиги сойдутся «Фулхэм» и «Ливерпуль». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп решил включить в стартовый состав таких игроков:

Келлехер, Гомес, ван Дейк, Куанса, Брэдли, Гравенберх, Макаллистер, Эллиотт, Гакпо, Диас, Нуньес.

Матч между «Фулхэмом» и «Ливерпулем» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что в первом матче «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» дома со счётом 2:1.

Первым финалистом Кубка лиги стал «Челси», одолевший «Мидлсбро» - 6:2 по сумме двух встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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