​В Кубке английской лиги сохранили полуфиналы из двух матчей

Английская премьер-лига хочет добиться упрощения внутреннего календаря с учётом того, что в следующем сезоне на осенне-зимней стадии Лиги чемпионов матчей будет больше – не шесть, а восемь. Встал вопрос о возможном изменении формата Кубка лиги. Полуфиналы в этом турнире, в отличие от остальных стадий, состоят из двух игр. Впрочем, Английская футбольная лига (EFL) отказалась менять формат в следующем сезоне. Произошло это на фоне того, чтобы клубы Премьер-лиги не смогли договориться о финансовом распределении среди клубов низших лиг. Обо всём этом рассказывает The Times.

Таким образом, в сезоне 2024/2025 в полуфиналах Кубка лиги команды проведут по два матча, как и прежде.