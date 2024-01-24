Почеттино: «Я отчаянно хочу выиграть трофей»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после уверенной победы над «Мидлсбро» (6:1) в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги признался, что очень хочет выиграть трофей.

Аргентинский специалист отметил, что его команда рассчитывала оказаться в финале с самого начала сезона.

«Я отчаянно хочу выиграть трофей. В Париже мы выиграли три трофея, хотим победить и здесь. Я, конечно, отчаянно хочу выиграть трофей. Это будет в заголовках», — цитирует Почеттино Football.London.

Напомним, в финале Кубка английский лиги «Челси» встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Фулхэм». Решающая игра турнира состоится 25 февраля на стадионе «Уэмбли».