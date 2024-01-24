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Англия. Кубок лиги

​Почеттино: «Мы были очень точны и беспощадны у ворот»

24 Января 2024 • 02:56 Комментировать
Челси
6:1
Мидлсбро

Лондонский «Челси» достойно ответил на неудачу в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Мидлсбро», забив тому шесть мячей. Этого, разумеется, хватило для того, чтобы выйти в финал. Наставник «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал итоги матча, аргентинский специалист связывает успех  с удачной игрой своей команды у чужих ворот:

- Мы были очень точны и беспощадны у чужих ворот. В первом матче нам не хватало именно этого качества. Мы были очень хороши сегодня, - цитирует слова Почеттино BBC Sport.

В другом полуфинале Кубка английской лиги между собой сыграют «Ливерпуль» и «Фулхэм».
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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02:56 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино: «Мы были очень точны и беспощадны у ворот»
02:45 · Англия. Кубок лиги
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