​Почеттино: «Мы были очень точны и беспощадны у ворот»

Лондонский «Челси» достойно ответил на неудачу в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Мидлсбро», забив тому шесть мячей. Этого, разумеется, хватило для того, чтобы выйти в финал. Наставник «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал итоги матча, аргентинский специалист связывает успех с удачной игрой своей команды у чужих ворот:

- Мы были очень точны и беспощадны у чужих ворот. В первом матче нам не хватало именно этого качества. Мы были очень хороши сегодня, - цитирует слова Почеттино BBC Sport.

В другом полуфинале Кубка английской лиги между собой сыграют «Ливерпуль» и «Фулхэм».